De acordo com a Polícia Civil, vítima foi abordada na noite de quinta-feira (2), em Pontal, região de Ribeirão Preto, e levada ao município de Mirassol (SP). Homem foi preso nesta sexta-feira (3).

publicado em 04/05/2019

Vítima foi sequestrada pelo ex-namorado e levada para Mirassol — Foto: Câmera de segurança

Uma câmera de segurança registrou o momento em que uma mulher que estava sendo mantida refém pelo ex-namorado dentro de um veículo pula do carro em movimento e tenta fugir do homem.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi abordada pelo ex na noite de quinta-feira (2) em Pontal, região de Ribeirão Preto, e levada até o município de Mirassol (SP). O suspeito foi encontrado em Tanabi (SP) nesta sexta-feira (3) e preso.

Nas imagens é possível ver a mulher se jogando do carro e o suspeito descendo do veículo. Ele corre em direção a ela e a agarra. Dois ciclistas que veem a cena e correm assustados.Em seguida, o homem arrasta a vítima, que se debate tentando escapar dele, e a coloca no carro novamente. Um outro homem desce do veículo, ajuda o suspeito durante a ação e sai com o veículo.

Ainda segundo a polícia, a mulher foi levada para uma casal, em Mirassol, e foi liberada na manhã desta sexta-feira (3).

A vítima registrou o caso na delegacia e afirmou que namorou o rapaz durante oito meses, período em que ele estava preso. Depois que a relação acabou, ela mudou para outra cidade porque se sentia ameaçada.

O caso foi enviado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Rio Preto, cidade onde a mulher morava com a família antes de se mudar para Pontal (SP).

O ex-namorado da mulher e o homem que conduziu o carro foram encontrados em Tanabi e levados à delegacia da cidade, onde foram ouvidos. Eles vão responder por cárcere privado, lesão corporal e ameaça.