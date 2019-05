A promoção para comemorar o Dia das Mães é válida durante todo o mês, de segunda a sexta

publicado em 13/05/2019

Para participar, a mãe deverá estar acompanhada dos filhos pagantes (Foto: Divulgação)

Para comemorar o Dia das Mães, o Thermas dos Laranjais, terceiro parque aquático mais visitado no mundo e o primeiro da América Latina, oferecerá para as mães, durante todo o mês de maio, acesso gratuito às atrações. Para participar, a mãe deverá estar acompanhada dos filhos pagantes (infantil, inteira ou meia-entrada) e apresentar um documento que comprove o grau de parentesco. A promoção é válida de segunda a sexta entre 2 e 31 de maio.

O parque, famoso por suas águas termais e atrações exclusivas, conta com uma área de 300 mil metros quadrados e mais de 50 opções de lazer, que vão desde o relaxamento, com piscinas de ondas artificiais e ofurô, até a adrenalina e diversão, com complexos de toboáguas e montanha-russa aquática. Além de contar com atividades específicas para crianças, Centro de Atendimento à Criança (CAC), ambulatório Babysitter e uma central de monitoramento que conta com mais de 300 câmeras e profissionais experientes para eventuais emergências.

As mães podem acompanhar seus filhos em atrações infantis como: o Clube das Crianças, um espaço com mais de 3 mil metros quadrados, no qual os pequenos têm acesso às principais atrações do Thermas dos Laranjais em miniatura, inclusive as radicais; a Piscina Maluca, que conta com uma prova de obstáculos flutuantes em um percurso de 360 metros quadrados; e o Baldão, um chuveiro que despeja mais de mil litros de água durante três minutos; entre outras.

Os mais aventureiros em tem a sua disposição algumas das mais radicais atrações aquáticas. O Thermas inaugurou neste ano o Lendário, maior complexo de toboáguas do Brasil. Único no país que conta com cinco descidas, três de corpo e duas com boias, de aproximadamente 30 metros, nas quais é possível alcançar até 70km/h; a Montanha-russa Aquática, primeira atração do tipo no Brasil, que conta com uma descida de 20 metros de altura e 370 metros de extensão percorridos em modernas boias; a única Pista de Surfe artificial do Brasil, que simula as ondas e chega a uma velocidade de até 80km/h.

Por fim, para as mães que buscam sossego e descanso, o Thermas dos Laranjais ainda oferece diversas atrações para relaxar. É possível nadar no Mar de Israel, uma piscina de ressurgência, exclusiva e única no mundo, inspirada no mar morto, com 300m2 nos quais é possível nadar sem afundar, devido à alta salinidade da água. Além disso, é possível aproveitar uma calma travessia de 2km em boias no Rio Lento ou desfrutar de Ofurô, Hidroterapia e piscinas com ondas calmas e água cristalina ambientadas para lembrar os mares caribenhos.

Além de toda a parte aquática, o parque conta com tirolesa, mini fazendinha; mini zoológico; quadras poliesportivas e salão de festas. A infraestrutura inclui mais de 30 lanchonetes e restaurantes, vestiários e armários, segurança garantida em todas as atrações com o suporte de monitores e salva-vidas e o oferecimento gratuito de boias que devem ser utilizadas obrigatoriamente pelas crianças até cinco anos de idade.

Regras para a promoção desconto:

Basta estar acompanhada de um filho pagante (infantil, inteira ou meia-entrada);

Apresentar documentos comprovando a relação parental (certidão de nascimento - ou outro documento - de algum de seus filhos mais seu RG ou outro documento com foto);

A promoção é válida entre 02 e 31 de maio de 2019, somente para as mães que apresentarem os documentos. Os filhos, no entanto, não entram na promoção;

A mãe não pagará em dias de semana (segunda a sexta-feira);

Promoção não acumulativa.

Onde se hospedar:

A Cidade de Olímpia conta com uma rede hoteleira com cerca de 20 mil leitos. No site do parque Thermas dos Laranjais está disponível a lista de hotéis cadastrados na Associação Olimpiense de Hotéis, Pousadas, Resorts, Bares e Restaurantes (AOHPBR).

Local e horário de funcionamento

O parque fica na Avenida do Folclore, 1.543, Jardim Santa Ifigênia, em Olímpia (SP) e funciona nas segundas-feiras, das 9h às 20h, e de terça-feira a domingo, das 8h às 20h. O parque está há 30 minutos do aeroporto de São José do Rio Preto, onde há translado diário para Olímpia, e próximo as principais rodovias do interior do estado. Também é possível chegar ao parque de ônibus, saindo do Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, pela empresa de transportes Danubio Azul, a única que oferece passagem direta para Olímpia todos os dias da semana. Site: www.danubioazul.com.br. Contatos: São Paulo (11) 3959-5000 ou Olímpia (17) 3281-1842.

Sobre o Thermas dos Laranjais

Localizado em Olímpia, no interior de São Paulo, o Thermas dos Laranjais é o terceiro parque aquático mais visitado no mundo e o primeiro em visitação na América Latina, recebendo público de 2 milhões de pessoas. Seus mais de 300 mil metros quadrados reúnem mais de 50 atrações como montanha-russa aquática, complexos de toboáguas, piscina de surfe, duas praias artificiais, piscinas de sonolência e ressurgência, rio de correnteza e parque infantil, todas abastecidas com água quente natural. Sua estrutura conta ainda com serviços de restaurantes, lanchonetes e lojas. Principal responsável pelo turismo na cidade, emprega mais de 500 pessoas de forma direta. Conheça o parque: www.termas.com.br. Telefone: (17) 3279-3500.