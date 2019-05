O primeiro lote dos ingressos diários, válidos para os dias 23, 24 e 25 de maio, serão vendidos por R$ 40

publicado em 06/05/2019

O show do dia 23 de maio fica por conta do cantor Gustavo Lima (Foto: Divulgação)

Começa nesta segunda-feira (06) a venda do primeiro lote dos ingressos diários, por R$ 40, para Expo Fernandópolis 2019. Serão comercializados os ingressos para os dias 23 de maio, show Gustavo Lima; dia 24, show da dupla Jorge & Mateus e dia 25 para o show da dupla Zé Neto & Cristiano. Os dias 21, show da dupla Matheus & Kauan; 22, show de Jads e Jadson e 26 de maio, na final do rodeio, a entrada na Arena Crystal será gratuita.

Em Fernandópolis os ingressos diários poderão ser adquiridos no Barto Pub, em Jales na Banca do Edu, em Santa Fé na Art Fina Bijoux, em Aparecida do Taboado na Art Fina Bijoux, em Paranaíba na Dandy Calçados, em Votuporanga na Casa dos Óculos, em Rio Preto na Land Scapes, em Ilha Solteira na A Baratinha e pelo site www.bancadoingresso.com.br.

Os permanentes para pista e área vip também continuam a venda, no valor de R$ 100 (pista) e R$ 210 (área vip), nos mesmos endereços e no site!

Após o rodeio e os shows na Arena Crystal a festa continua no Bartoshow da Expo. Dia 21 de maio a atração será a dupla Diego & Victor Hugo, dia 23 Netto & Henrique, dia 24 Hugo & Guilherme e no sabadão, dia 25, tem show do Bruninho e Davi, Larissa Law e o melhor do funk com Bob e Shunt.