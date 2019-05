Além das vagas para o rodeio profissional, os melhores irão entrar no circuito da Ekip Rozeta e Rancho Primavera

publicado em 06/05/2019

Os melhores peões irão garantir vagas no rodeio profissional da festa (Foto: Divulgação)

Nos dias 21 e 22 de maio a Expo Fernandópolis 2019 irá realizar o campeonato Caça Talentos de rodeio em touros. Os melhores peões irão garantir vagas no rodeio profissional da festa que começa dia 23 e 2 vagas para os circuitos Ekip Rozeta e Rancho Primavera.

Os peões interessados devem realizar a inscrição com o Carioca pelo telefone 17-99725-7339. “Esse campeonato é uma chance para os peões amadores mostrarem seu talento e conquistarem uma vaga no rodeio profissional e também nos circuitos”, afirma Adriano Bilico, responsável pelo rodeio da Expo.

O rodeio Caça Talentos terá a locução do Debrail de Brito e Goianinho e as tropas Scatolin e Vilela. “Será um grande espetáculo, assim como no rodeio profissional, com os melhores locutores e tropas”, revela Bilico. Lembrando que os dois dias terão entrada franca na Arena Crystal!

Depois do rodeio a Arena Crystal recebe os shows: dia 21 se apresenta a dupla Matheus e Kauan (entrada franca); dia 22, aniversário de Fernandópolis, quem sobe ao palco é Jads e Jadson (entrada franca); dia 23 é a vez do embaixador, Gustavo Lima; dia 24 serão os queridos Jorge e Mateus; no sabadão, dia 25, Zé Neto e Cristiano prometem um mega show e no dia 26 será a grande final do rodeio (entrada franca).

Após os shows a festa continua no Bartoshow da Expo. Dia 21 de maio a atração será a dupla Diego & Victor Hugo, dia 23 Netto & Henrique, dia 24 Hugo & Guilherme e no sabadão, dia 25, tem show do Bruninho e Davi, Larissa Law e o melhor do funk com Bob e Shunt.