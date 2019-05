A marca leva ativações exclusivas para celebrar. Feira é realizada de 21 a 26 de maio, na Arena Crystal

publicado em 16/05/2019

A Crystal é a cerveja oficial da Expo Fernandópolis 2019 (Foto:Divulgação)

A Crystal é a cerveja oficial da Expo Fernandópolis 2019. A parceria reforça a marca nos eventos do interior paulista e enfatiza o posicionamento de promover encontros inesquecíveis aos consumidores. A feira será realizada de 21 a 26 de maio, na Arena Crystal, em Fernandópolis/SP.

A Cerveja dos Encontros leva para o evento a Biergarten Crystal, uma carreta de 15 metros que foi transformada em um bar, com ambientação completa: chopeiras, balcão de bar com bancos e mesas. O espaço é ideal para um chope gelado entre amigos, e garante uma vista privilegiada de toda a feira.

Para registrar todos os momentos de uma forma para lá de especial, a marca presenteia o público com um “Ponto de Encontro”, que será um lounge onde estará a Cabine de Fotos Crystal, que personaliza as imagens, além de ativações como Photo Opportunity – um backdrop tematizado para os encontros rolarem soltos.

A Expo Fernandópolis impulsiona o comercial regional e recebe os melhores peões do país para o Rodeio Profissional, com exposição de animais, parques de diversões, praça de alimentação, museu, exposição de produtores rurais e artesãos. O evento também reúne grandes nomes da música brasileira, que prometem lotar a arena todas as noites. A programação inclui shows de Matheus e Kauan, Jads Jadson, Gusttavo Lima, Jorge e Mateus e da dupla Zé Neto e Cristiano.