Sertanejo passou mal um pouco antes da apresentação em Jataí (GO), que faria nesta quarta-feira (29). Ele foi submetido a uma cirurgia de apendicite.

publicado em 31/05/2019

Cantor Cristiano fez um vídeo agradecendo o carinho dos fãs — Foto: Reprodução/Instagram

Depois de passar por uma cirurgia de emergência de apendicite, o cantor Cristiano, da dupla com Zé Neto, teve alta nesta quinta-feira (30) do Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP). O cantor já está em casa se recuperando.

Segundo a assessoria de imprensa do Hospital de Base, Cristiano teve alta às 22h e saiu do hospital à meia noite.

O sertanejo passou mal um pouco antes da apresentação em Jataí (GO), que faria nesta quarta-feira (29). Com a ausência de Cristiano, Zé Neto fez o show sozinho.Ao lado da filha, o sertanejo postou nas redes sociais um vídeo agradecendo o carinho dos fãs e o trabalho dos médicos em Jataí e também em Rio Preto.

“Estou com um pouco de dor e meio grosope dos remédios ainda. Queria agradecer as orações e demonstração de carinho, energia positiva, a gente nem imagina o quanto a gente é querido. Foi apendicite, todo mundo está propenso a acontecer, pode acontecer com qualquer um. É chato, dói, mas o importante é que o pior já passou”, afirmou no vídeo.Apesar da alta do artista, ele deverá ficar em repouso durante alguns dias, por recomendação médica. Enquanto isso, Zé Neto cumprirá a agenda de shows normalmente. “Vou ficar de molho alguns dias, mas logo dou informações da minha volta”, disse.