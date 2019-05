De acordo com a Polícia Militar, menores de idade, que também picharam paredes do local, foram identificados pelas câmeras de segurança. Eles foram ouvidos e liberados em seguida.

Suspeitos invadiram escola e picharam as paredes em Castilho — Foto: Paparazzi News/Divulgação

Cinco adolescentes foram detidos suspeitos de invadir a Escola Estadual Dário Giometti, em Castilho (SP), na madrugada desta quinta-feira (23). Os vândalos picharam as paredes e atearam fogo em uma sala de artigos esportivos.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe fazia patrulhamento de rotina pela região central do município, quando avistou fumaça saindo do local.

Ao analisar as imagens do circuito de segurança da escola, a Polícia Militar identificou os suspeitos, que já tinham se envolvido em uma ocorrência parecida.

Ainda segundo a corporação, os policiais foram aos endereços dos menores. Eles foram flagrados com as mesmas roupas e com a mão suja de tinta.

Todos foram levados para a delegacia de Castilho, onde foram ouvidos e liberados em seguida. Eles responderão por dano qualificado ao patrimônio público. Apesar dos estragos, as aulas não precisaram ser suspensas.

Em nota, a Diretoria Regional de Ensino de Andradina lamentou o ocorrido e disse que as providências para o reparo dos itens danificados já estão sendo tomadas. A escola fez um boletim de ocorrência nas polícias Militar e Civil. A direção da escola colabora com as investigações. As aulas na unidade ocorrem normalmente.