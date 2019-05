A equipe votuporanguense levou 68 medalhas de ouro, 36 de prata e 27 de bronze

publicado em 20/05/2019

A equipe do Centro de Formação Esportiva de Natação ficou em primeiro lugar (Foto:Centro de formação esportiva)

Com 131 medalhas, o Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga ficou com a primeira colocação na etapa de São José do Rio Preto do Torneio Regional Pré-mirim a Sênior, realizada neste sábado (18). A competição, realizada na piscina do Sesi, foi organizada pela Delegacia da 4ª Região da Federação Aquática Paulista.

A equipe votuporanguense levou 68 medalhas de ouro, 36 de prata e 27 de bronze. A segundo colocação ficou com a Apan (Presidente Prudente), com 35 ouros, 10 pratas e 10 bronzes, somando 55 podiums. A Aquática Escola de Esportes (Rio Preto) ficou em terceiro com 31 ouros, 40 pratas e 24 bronzes, totalizando 95 conquistas. Trezentos atletas de dez equipes participaram do torneio.

Para o coordenador do Centro de Formação, Luiz Augusto da Silva Garcia, o Xaninho, novamente o time de Votuporanga mostrou, na piscina, o resultado de todo o trabalho que é desenvolvido no município. “A participação foi muito boa e o resultado bastante expressivo”, comentou.