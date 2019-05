Corpo de Bombeiros e Polícia Ambiental não foram acionados para resgatar o animal, que foi visto em calçada de oficina mecânica.

publicado em 31/05/2019

Onça-parda anda tranquilamente pela calçada de oficina mecânica de Monte Aprazível — Foto: Reprodução/Câmera de segurança

A câmera de segurança de uma oficina mecânica de Monte Aprazível (SP) registrou o momento em que um uma onça-parda anda pela parte externa do estabelecimento, na madrugada de quinta-feira (30).

De acordo com o dono da oficina, Fabrício Zampieri, quem viu o animal andando pela Avenida Santos Dumont foi um amigo dele.“Meu vizinho estava indo trabalhar de moto no período da manhã. Ele viu a onça e tentou segui-la. Assustada, ela saiu correndo e entrou em uma mata que existe aqui perto. Quando ele me contou, fomos olhar na câmera e vimos que ela filmou o animal”, afirma.

Nas imagens cedidas por Fabrício, é possível ver a onça se aproximando da oficina mecânica.

Ela anda calmamente pela calçada, se esconde atrás de uma placa, reaparece e sai andando novamente.

Fabrício Zampieri afirmou ao G1 que não se sentiu intimidado pela presença do felino nas proximidades do estabelecimento dele.

“Para falar a verdade, eu gostaria de ver ela ao vivo. Não tenho medo de um animal tão bonito desse jeito não”, conta.