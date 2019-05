Operação será feita pela Gol Linhas Aéreas, que confirmou a informação, assim como a prefeitura. Voo será operado diariamente com decolagens do aeroporto internacional de Guarulhos.

publicado em 27/05/2019

Gol fará voos para Araçatuba — Foto: Ana Clara Marinho/TV Globo

Araçatuba terá até o fim do ano voos diretos para São Paulo do Aeroporto Dario Guarita. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (27) pela Gol Linhas Aéreas e pela Prefeitura de Araçatuba.





Serão um voo de ida direto para Sã Paulo no início da manhã e uma volta no final do dia. O voo será operado diariamente com decolagens do aeroporto internacional de Guarulhos, com início das operações planejadas para 4 novembro deste ano.





Os bilhetes para Araçatuba já estão disponíveis para compra. Araçatuba é o sétimo destino regional anunciado pela Gol somente este ano. O novo destino faz parte do plano de incremento de voos no Estado de São Paulo como contrapartida a redução da alíquota do ICMS no querosene de aviação.





Para realizar a rota a companhia utilizará as aeronaves Boeing 737 para até 138 passageiros.





Fonte. g1