Na última sexta-feira, o município tinha registrado 4.654 casos. Em uma semana, houve 1062 novos casos.

publicado em 06/04/2019

Casos de dengue estão aumentando em Rio Preto (Foto: Reprodução / TV Tem)

São José do Rio Preto (SP) teve aumento no número de casos de dengue em uma semana. Segundo o balanço divulgado pela Secretaria de Saúde, nesta sexta-feira (5), já foram registrados 5.716 casos positivos da doença.

Na última sexta-feira, o município tinha registrado 4.654 casos. Em uma semana, houve 1062 novos casos. Além disso, outros 1.922 já foram descartados e 6.713 continuam sendo investigados. No total, foram 14.351 casos notificados.

Nesta semana, não houve mortes por dengue registrados em Rio Preto. No entanto, o município contabiliza quatro mortes pela doença este ano.

Para tentar controlar o avanço rápido da doença, a prefeitura está promovendo ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, também transmissor da zika e chikungunya.

A Secretaria de Saúde disse nesta sexta-feira que continuará realizando os mutirões dos agentes de saúde contra a dengue no mês de abril. A estratégia faz parte da campanha "Rio Preto unido contra o Aedes", que engloba ações como as nebulizações diurna e noturna e as atividades desenvolvidas nas escolas municipais.

Neste sábado (6), a ação será das 8h às 14h nas áreas de abrangência das unidades de saúde do Santo Antônio, Vetorazzo, Estoril, Jaguaré, São Francisco, Eldorado, Maria Lúcia, Anchieta, Solo Sagrado, Nova Esperança, Vila Elvira e Jardim Gabriela.