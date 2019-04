No dia 3 de maio, a cidade completa 76 anos de emancipação política

publicado em 18/04/2019

Valentim Gentil celebra aniversário de 76 anos (Foto: Prefeitura de Valentim)

Valentim Gentil está em festa! No dia 03 de maio, a cidade completa 76 anos de emancipação política. Para celebrar o aniversário, a prefeitura está organizando uma série de eventos que garante lazer e entretenimento a toda população.

Depois de cinco anos, a prefeitura de Valentim Gentil, volta a realizar o Baile da Escolha da Rainha da 3ª edição do Valentim Rodeio Show. O evento será no dia 20 de abril, a partir das nove da noite, na quadra coberta da Escola Estadual Profº Cícero Usberti. Além do desfile, terá também a apresentação da banda Genius.

No dia 28 de abril (domingo), será realizada a missa em ação de graças aos 76 anos de Valentim Gentil. A celebração religiosa está marcada para às 8h na paróquia São Sebastião. Às 10h, com saída de frente ao Almoxarifado Municipal, será realizada a 3ª cavalgada dos amigos, com almoço gratuito aos cavaleiros.

No dia 03 de maio, dia do aniversário da cidade, lideranças políticas e a sociedade se reúnem para o hasteamento dos pavilhões, a partir das 8h, em frente à prefeitura municipal. Terá também a apresentação da fanfarra do Ceap – o Centro Educativo Amor e Paz.

Seguindo o mesmo modelo do ano passado, a terceira edição do Valentim Rodeio Show é terceirizada, e vai garantir quatro noites de muita diversão aos Valentim-gentilenses e a toda a região. Além dos shows, terá também o rodeio profissional.