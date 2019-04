As chamas se alastraram rapidamente por todo o local e o trabalho de controle do fogo durou mais de duas horas

publicado em 05/04/2019

Fogo no ponto de apoio no bairro Jardim Conceição em Rio Preto ( Foto: Reprodução/TV TEM)

Um incêndio de grandes proporções mobilizou o Corpo de Bombeiros e dois caminhões pipas da prefeitura na noite desta quinta-feira (4) em um ponto de apoio no bairro Jardim Conceição, em Rio Preto.

Segundo informações da polícia, as chamas se alastraram rapidamente por todo o local e o trabalho de controle do fogo durou mais de duas horas.

Com o incêndio, uma grande fumaça se espalhou e prejudicou a qualidade do ar nas redondezas do local atingido.