Vicinal passa pelas cidades de Pereira Barreto, Ilha Solteira e Itapura e está com muitas crateras.

publicado em 08/04/2019

Motoristas que passam pela vicinal Francisco Egydio de Godoy Moreira reclamam de más condições (Foto: Reprodução/ TV TEM)

Os motoristas que passam pela vicinal Francisco Egydio de Godoy Moreira estão reclamando das más condições da pista.

A vicinal que passa pelas cidades de Pereira Barreto (SP), Ilha Solteira (SP) e Itapura (SP) está com crateras e alguns trechos estão sem acostamento. A situação é parecida nos trechos que passam pelos três municípios.

São cerca de 20 quilômetros, mas o tempo para cruzar a vicinal é longo, os buracos fazem os carros andarem em ‘zig-zag’ na pista e invadir a contra mão.

O caminhoneiro Ocimar Zacarelli saiu de Mirassol para entregar uma carga em Mato Grosso do Sul, mas no meio do caminho caiu em um buraco. Além de passar a noite isolado e só conseguir socorro no dia seguinte, porque não tinha sinal de celular, o prejuízo foi grande com o veículo.

“Estava chovendo muito, muita falta de visibilidade, aí eu cai dentro de um buraco e estraguei o pneu e o pino de centro do caminhão. O prejuízo é de R$ 1 mil”, diz.

“De vez em quando o pneu estoura e a gente não consegue passar. É muito comum ver carro parado aqui”, diz.

A de Pereira Barreto disse que está previsto para os próximos dias um trabalho de recape no trecho da vicinal que pertence ao município, e que o serviço vai ser feito com recursos próprios.

A prefeitura de Itapura disse que vai fazer "tapa buraco" nos próximos dias também no trecho pertencente ao município, e que está pedindo recursos do governo estadual para fazer o recapeamento.