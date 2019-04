Tijolos de maconha foram apreendidos na rodovia Assis Chateaubriand, em Penápolis.

publicado em 11/04/2019

Homem foi preso suspeito de tráfico de drogas em Penápolis (Foto: Divulgação/Polícia Rodoviária)

Um motorista foi preso suspeito de tráfico de drogas após capotar o carro durante fuga da Polícia Rodoviária na rodovia Assis Chateaubriand, em Penápolis (SP), nesta quarta-feira (10). Segundo a Polícia Rodoviária, tijolos de maconha que estavam no veículo ficaram espalhados pela via.

Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária, uma equipe fazia patrulhamento, quando deu ordem de parada para o suspeito. Ele não respeitou e fugiu em alta velocidade.

Durante perseguição, o homem perdeu o controle da direção e capotou com o carro. Parte do entorpecente ficou espalhada pela via e diversos de tijolos foram achados dentro do veículo.

Ainda segundo a polícia, depois do capotamento, o suspeito tentou fugir, mas acabou sendo detido. Ele precisou ser socorrido ao pronto-socorro de Penápolis, onde está passando por atendimento médico.

A ocorrência ainda está sendo registrada na delegacia da cidade e a droga pesada.