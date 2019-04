Suspeito confessou à polícia que brigou com a vítima e usou o objeto para matá-la.

publicado em 03/04/2019

De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo da vítima, de 40 anos, foi encontrado na frente de um barracão desativado (Foto:Birigui Notícias)

Um catador de materiais recicláveis, de 36 anos, foi preso depois de confessar à Polícia Civil ter matado um morador de rua no Centro de Birigui (SP). O mandado de prisão temporária do suspeito foi cumprido nesta terça-feira (2).De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo da vítima, de 40 anos, foi encontrado na frente de um barracão desativado. Ao lado dele, havia um vaso sanitário usado para cometer o crime.Ainda segundo o registro policial, o suspeito foi preso no local onde o homicídio ocorreu. À polícia, ele informou que houve uma discussão entre os dois e que ele agrediu a vítima usando o vaso sanitário.O corpo do morador de rua foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araçatuba (SP). Um exame necroscópico foi realizado para apontar as causas da morte.O catador de materiais recicláveis ficará preso temporariamente por 30 dias em uma cadeia da região.