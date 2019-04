Apreensão foi registrada na rodovia BR-153 nesta terça-feira (2). Segundo a polícia, droga estava escondida no porta-malas e nos bancos do veículo.

publicado em 03/04/2019

Apreensão foi registrada na rodovia BR-153 (Foto: Arquivo Pessoal)

Um homem de 46 anos foi preso ao ser flagrado transportando cerca de meia tonelada de maconha em um veículo na rodovia BR-153, em José Bonifácio (SP), na tarde desta terça-feira (2).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma equipe fazia patrulhamento de rotina, quando deu ordem de parada ao motorista, que não respeitou e acelerou.

Ainda de acordo com a PRF, os policiais perseguiram o carro até um canavial e conseguiram prender um dos suspeitos. O outro conseguiu fugir e não foi localizado.