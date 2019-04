O homem foi levado até a Central de Flagrantes, onde foi ouvido e liberado

publicado em 22/04/2019

Momento do atropelamento foi flagrado por uma câmera de segurança (Foto: Reprodução)

Uma menina de quatro anos foi atropelada na noite de sábado, 22, no bairro Dignidade, em Rio Preto. O motorista do carro fugiu sem prestar socorro.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 22h. Após ser atingida pelo veículo, a criança foi socorrida pela unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital da Criança e Maternidade (HCM), onde permaneceu internada. O estado de saúde dela é estável.

O motorista, de 28 anos, fugiu, mas foi encontrado pela polícia momentos depois, em sua casa, dormindo. Ele alegou que a criança entrou na frente do carro e que só não parou para prestar socorro porque ficou com medo de ser agredido por moradores que se aglomeraram no local.

O homem foi levado até a Central de Flagrantes, onde foi ouvido e liberado. O carro foi apreendido e o motorista vai responder por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, omissão de socorro, fuga de local de acidente e por dirigir sem permissão ou habilitação.