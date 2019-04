A meta estipulada pelo Ministério da Saúde é de que 90% do público alvo receba a dose gratuita

publicado em 18/04/2019

Campanha de Vacinação contra a Influenza tem inicio em Valentim Gentil (Foto:Assessoria de Comunicação e Publicidade)

Desde o dia 10 de abril, as pessoas que fazem parte do público alvo da Campanha de Vacinação contra a Influenza já estão procurando as unidades de saúde de Valentim Gentil para receber a dose gratuita.

Em 2019, de acordo com recomendação do Ministério da Saúde, a campanha foi antecipada e será divida em etapas. Até o dia 19 de abril serão vacinadas as crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes e puérperas. A partir do dia 22 de abril, além deste público alvo, receberão a dose pessoas com 60 anos ou mais; portadores de doenças crônicas; trabalhadores da área da saúde (pública e privada); professores (rede pública e privada); população privada de liberdade; e profissionais do sistema prisional.

A vacina é disponibilizada pelo governo federal e protegerá contra três subtipos do vírus da gripe Influenza A: H1N1 e H3N2 e influenza B. A meta do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 90% de cada um dos grupos prioritários.