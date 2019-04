Vídeo postado no Facebook teve mais de 1 milhão de visualizações em menos de uma semana. Caso aconteceu em uma paróquia de Olímpia (SP).

publicado em 13/04/2019

Cachorro assiste missa atenciosamente em Olímpia (Foto: Leonardo Concon/Arquivo Pessoal)

O vira-lata Zézinho ficou famoso nas redes sociais depois de um vídeo em que ele aparece "assistindo" a uma missa em Olímpia (SP) viralizou. O vídeo, assistido mais de 1,1 milhão de vezes no Facebook até a manhã deste sábado (13), foi gravado na Igreja Matriz de São José, no último domingo (7).

Quem fez o vídeo foi o jornalista Leonardo Concon, que acompanhava a missa. Ele disse que na hora da entrega da hóstia, o cachorrinho chegou a ficar com as duas patas para o alto.

“Acho que ele pensou que estava todo mundo comungando e queria comer a hóstia também”, brinca o jornalista.

Concon postou o vídeo no perfil dele no Facebook e o vídeo já teve mais de 50 mil compartilhamentos até este sábado. Dentre os mais de 2,3 mil comentários no Facebook, a maioria ficou surpresa com a atitude do cachorro.

"Oh, meu Deus, que lindo! E o rabinho chega a balançar de alegria", escreveu uma internauta. "Coisa mais linda amor de Deus que faz esse animal assistir missa".

O padre da paróquia, Ivanaldo Mendonça, afirma que o cachorro tem dono, mas não conhece a pessoa. Por isso, passou a chamá-lo de Zézinho por estar sempre junto. Ivanaldo diz que o cachorro está frequentando a igreja há pelo menos 20 dias.

Em entrevista ao G1, o padre disse que Zézinho foi até a casa de Ivanaldo e depois o acompanhou até a igreja. “Ele é muito carinhoso, e como eu o agradei dando comida, água e carinho, ele ficou me seguindo ”, afirma o padre.