publicado em 24/04/2019

Um bate papo sobre o autismo, terapia intensiva - ABA e inclusão escolar acontece no próximo sábado (27) no Auditório do Departamento Municipal de Educação das 10h às 13h. O evento que tem o apoio do Instituto Labruma e da Secretaria Municipal de Educação é voltado a pais, educadores e também profissionais da saúde, e faz parte de uma iniciativa social do Instituto de Educação e Análise do Comportamento (IEAC), que tem o propósito de levar conhecimento baseado em evidência científica para famílias e profissionais que lidam com crianças e adolescentes com atraso no desenvolvimento.

A palestrante, Michelli Freitas, é pedagoga, analista do comportamento,psicopedagoga clínica e institucional, com Licenciatura em Letras, Mestranda em Ciências do Comportamento e formação no método, PECS e TEACHH. Além de todo seu conhecimento acadêmico e científico, a especialista traz para esta palestra sua vivência particular. Mãe de um menino autista, se dedicou para conhecer métodos que pudessem melhorar as habilidades, linguagem e desenvolvimento do filho. A especialista é ainda diretora do IEAC (Instituto de Educação e Análise de Comportamento).