Garota de 15 anos recebeu visita de policiais militares após escrever carta agradecendo trabalho da corporação, em Paulo de Faria. Tio da vítima foi preso e teve prisão preventiva decretada.

publicado em 25/04/2019

Adolescente esfaqueada em Paulo de Faria recebeu visita de policiais após escrever carta de agradecimento — Foto: Arquivo Pessoal

A adolescente de 15 anos que foi esfaqueada 32 vezes pelo tio, em Paulo de Faria (SP), se recuperou e já recebeu alta hospitalar. Ao G1, ela afirmou que agradece a ajuda dos policiais militares que a socorreram e prenderam o tio.

O crime aconteceu na manhã no dia 8 de abril, no bairro Patrimônio. A vítima foi socorrida pelo Samu e levada ao Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP) com ferimentos no tórax, braço e cabeça.

O tio de 40 anos teve a prisão preventiva decretada. Em depoimento, ele afirmou à polícia que cometeu o crime para assustar a vítima depois que soube que iria para uma clínica de reabilitação, segundo o delegado responsável pelo caso, Paulo José Buchala Junior.

“Eu estava no meu quarto. Meu tio parou na porta, veio para cima de mim e começou me dar socos. Então, eu me debati, cai da cama e senti algumas pontas na minha costela. Até então, eu não havia percebido que estava sendo esfaqueada. Foi quando minha avó chegou, porque eu estava gritando por socorro, e tirou ele de cima de mim”, afirma a menina.A Polícia Militar foi acionada no dia da tentativa de feminicídio e prendeu o suspeito em flagrante. A vítima foi socorrida ao pronto-socorro do município, recebeu atendimento médico, mas foi transferida por causa dos ferimentos.

“A equipe começou a dizer para eu ter calma que ficaria tudo bem. Precisei levar pontos na cabeça, porque estava sangrando muito. Eu me lembro de tudo certinho. Não dormi em nenhum momento”, relembra.

Três dias depois de ser internada, a garota recebeu alta. Apesar da quantidade de golpes, os ferimentos não foram profundos e não atingiram partes vitais. A adolescente voltou para casa e se recupera normalmente.

Carta de agradecimento

Em forma de agradecimento, a jovem, que sonha em ser escritora, fez uma carta escrita à mão e entregou para os policiais que a socorreram no dia. A equipe da PM foi até a casa dela na manhã desta quinta-feira (24), em Paulo de Faria (SP).

“Ficamos sem palavras. Podemos prender 10 ladrões, mas salvar a vida de uma adolescente de 15 anos é uma sensação indescritível. Ela nos agradeceu pelo trabalho rápido que fizemos e por estar viva”, afirma o tenente da Polícia Militar Matheus Henrique Prieto Maestra.

Na carta, a menina narra como foi o dia do crime, o socorro que recebeu e agradece também o apoio das enfermeiras, médicos e familiares. Ao finalizar, a garota faz questão de afirmar que “nasceu de novo”.

“Pode me chamar do que quiser, guerreira, valente, forte, um milagre, ou até que nasci de novo, mas tenho certeza e digo com convicção: eu sou a minha própria heroína”, diz o trecho final da carta.Motivação

Ainda segundo o delegado Paulo José Buchala Junior, o suspeito é usuário de drogas e golpeou a sobrinha por "vingança" porque teria sido comunicado pela mãe dele que seria internado em uma clínica de reabilitação.

Ele responderá por homicídio duplamente qualificado tentado por motivo fútil e feminicídio em razão da condição de mulher. Ele permanece preso em um presídio da região.