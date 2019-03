Região

Cosmorama se prepara para 4º Arrastão do Bem

No próximo dia seis, os moradores podem contribuir com a Santa Casa com macarrão, arroz, feijão, leite, açúcar, óleo, papel higiênico e copo descartável

publicado em 27/03/2019

Todo este empenho será revertido em alimentos para centenas de pacientes do Hospital, referência para 53 cidades (Foto: Santa Casa de Votuporanga) Cosmorama irá iniciar o mês de abril com uma atitude solidária. A cidade está se organizando para mais uma realização do Arrastão do Bem em prol da Santa Casa de Votuporanga. A corrente do amor está unindo diversos segmentos da sociedade e lideranças como Secretarias da Saúde, Educação, Social, Associação Voluntária de Combate ao Câncer (AVCC) e Igrejas. Todo este empenho será revertido em alimentos para centenas de pacientes do Hospital, referência para 53 cidades. Os moradores poderão doar macarrão, arroz, feijão, leite, açúcar, óleo, papel higiênico e copo descartável no próximo dia seis. A ação irá começar às 8h. Os voluntários irão percorrer cada residência, buscando os mantimentos e facilitando a logística. “Sairemos com carro de som, avisando de nossa campanha. Enquanto isso, alguns passam de porta em porta recolhendo os itens. Queremos arrecadar a maior quantidade possível, ultrapassando até mesmo o ano passado, quando entregamos 1,6 tonelada de alimentos para a Instituição”, afirmou Aparecida Eugenia Garcia Gardini, diretora do Departamento Municipal de Saúde. Cida pediu a adesão de toda população. “Estamos mobilizando um grande número de participantes para colaborar com a Santa Casa, que sempre nos atendeu tão bem. Nossos pacientes são encaminhados para o Hospital e assistidos com muita qualidade e humanização”, complementou. O nutricionista da Instituição, João Carlos Bragato, explicou a escolha dos itens. “São mantimentos que consumimos bastante e que estão em nosso dia a dia. Cada doação ajudará a Entidade a economizar na compra destes alimentos destinados para o Serviço de Nutrição e Dietética, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias”, contou. O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a iniciativa. “O Arrastão do Bem é muito importante para auxiliar na manutenção dos nossos atendimentos. Cada colaboração enche nossos pratos de amor. Agradecemos cada voluntário e desejamos que a ação tenha muito êxito. Nossos pacientes serão beneficiados diretamente com toda a solidariedade de vocês”, finalizou.

