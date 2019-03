Apresentação é gratuita, mas é preciso reservar o ingresso no site da unidade e retirar na secretaria antecipadamente

publicado em 23/03/2019

Fafá de Belém se apresenta neste sábado em Rio Preto (Foto: Caio Gallucci)

A cantora Fafá de Belém faz um show neste sábado (23), a partir das 20h, no teatro do Sesi de São José do Rio Preto (SP). A apresentação é gratuita, mas é preciso reservar o ingresso no site da unidade e retirar na secretaria antecipadamente.

No show ‘Guitarradas do Pará’, Fafá é acompanhada dos músicos Manoel Cordeiro e Felipe Cordeiro. Ela resgata os grandes sucessos de seus 43 anos de carreira.

Em Guitarradas do Pará, Fafá percorre memórias e relembra Belém do Pará e as muitas fases de sua vida e trajetória.

O show, que já foi apresentado em algumas das principais capitais do país, traz misturas e sabores da música da terra dela.