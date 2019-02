Criminosos roubaram mais de R$ 30 mil de estabelecimento e fugiram

publicado em 18/02/2019

Criminosos roubaram farmácia em Cardoso nesta segunda-feira (Foto: Reprodução)

Da redação

Policiais de Cardoso, Riolândia, Pontes Gestal, Américo de Campos e Votuporanga estão mobilizados à procura dos criminosos, que assaltaram uma farmácia na manhã desta segunda-feira em Cardoso.

Segundo informações preliminares, por volta das 8h20 da manhã, dois criminosos armados adentraram na Farmácia do Fernandinho, próximo do Cemitério de Cardoso e praticaram assalto.

Ainda de acordo com as primeiras informações, eles levaram do estabelecimento mais de 30 mil reais e fugiram em um veículo Volkswagen Gol de cor branca, com placas OQY-1055 de Iturama-MG.

A Polícia ao ser avisada, imediatamente iniciou uma perseguição nesse veículo que tomou o rumo de Riolândia, pela Rodovia Waldemar Lopez Ferraz. A Polícia cardosense imobilizou a polícia da região e ao se sentirem acuados pela perseguição, os indivíduos abandonaram o veículo gol de cor branca com placas de Iturama nas proximidades do Rio Turvo e adentraram em um canavial existente na localidade.

Os policiais fizeram um novo cerco e estão à procura dos bandidos no canavial. Além dos policiais da região, a Polícia Rodoviária de Votuporanga e o Helicóptero Águia da Polícia Militar também estão no local para capturar os assaltantes.