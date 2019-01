O motorista sofreu ferimentos leves e foi socorrido para a Santa Casa de Votuporanga

publicado em 28/01/2019

Alguns animais morreram no local (Foto: Reprodução)

Da redação

Um caminhão que transportava cavalos tombou na vicinal ‘Nelson Bolotário’ que liga os municípios de Votuporanga e Valentim Gentil na tarde deste domingo. Segundo informações preliminares, o motorista teria perdido o controle ao realizar uma curva e o veículo tombou no acostamento.

O motorista teve ferimentos leves e foi socorrido para a Santa Casa de Votuporanga. Alguns animais morreram no local. As causas do acidente serão investigadas pela polícia.