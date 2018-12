Cantores farão show na cidade no dia 30 na Chopplândia com entrada gratuita

publicado em 13/12/2018

No dia 30 de dezembro, a partir das 22h, o Parque da Cidade – Chopplândia, será palco do show de um dos maiores conjuntos musicais de música sertaneja do Brasil, o Trio Parada Dura (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Valentim Gentil promete fechar 2018 com muita festa. No dia 30 de dezembro, a partir das 22h, o Parque da Cidade – Chopplândia, será palco do show de um dos maiores conjuntos musicais de música sertaneja do Brasil, o Trio Parada Dura.

O evento, intitulado de Festividades de final de ano só será possível graças a uma parceria com o Governo Federal por meio do Ministério do Turismo. Além de garantir lazer e entretenimento à comunidade, o evento vai atrair milhares de visitantes. “É importante incentivar o turismo local e regional e proporcionar a nossa população um momento especial como este, trazendo um grande nome da música brasileira. Este, com certeza será um dos maiores eventos de final de ano do interior paulista”, disse Adilson Segura, prefeito municipal.

Parrerito, Creone e Xonadão vão relembrar músicas que marcaram a carreira do trio, como “as andorinhas”, “telefone mudo”, “blusa vermelha”, e outras do repertório atual como “aceita que dói menos”.





Virada do ano