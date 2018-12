Um homem de 41 anos, identificado como Gilsimar Ferreira Freitas, morreu após o avião que pilotava cair em uma lavoura de soja no município de Chapadão do Sul – distante 321 quilômetros da Capital.

A suspeita é que o acidente tenha acontecido no último domingo (9), mas os destroços da aeronave só foram localizados na manhã de anteontem.

Segundo o primo da vítima, o piloto deveria ter pousado em Costa Rica e, em seguida, teria como destino uma fazenda na cidade de Juara, no Mato Grosso, onde Gilsimar trabalhava como gerente.

Ainda segundo o site, a aeronave comercial, prefixo PP-SFJ, decolou do aeroporto de uma propriedade rural e caiu a aproximadamente 10 quilômetros da pista. O avião foi encontrado pelo próprio familiar do piloto, que estranhou o primo não ter aparecido, na manhã de hoje, e decolou e sobrevoou a região em seu avião.

A vítima, que possui familiares em Cassilândia e também no município de Fernandópolis, passou o sábado visitando amigos em Chapadão do Sul. Na ocasião, o piloto chegou a sobrevoar a pista de tiros de uma fazenda da região, onde amigos participavam de um torneio.

As causas do acidente ainda serão apuradas por técnicos. Algumas pessoas chegaram a relatar que o motor apresentou um barulho estranho durante o voo realizado no evento do fim de semana. O primo do piloto também não descarta que a vítima tenha sofrido um apagão devido aos remédios que tomava.