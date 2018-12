As chamas foram contidas, mas ainda não se sabe o que pode ter causado o incêndio

publicado em 04/12/2018

Um incêndio foi registrado próximo ao trevo de Valentim Gentil no início da noite desta segunda-feira (03). O Corpo de Bombeiros de Votuporanga foi acionado para combater as chamas.

Segundo informações preliminares, o fogo teria começado em um canavial e se alastrou rapidamente até às margens da rodovia Euclides da Cunha. O incêndio chegou próximo a uma casa de shows que tem próximo do trevo, assustando as pessoas que estavam no local.

As chamas foram contidas, mas ainda não se sabe o que pode ter causado o incêndio.