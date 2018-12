Segundo boletim de ocorrência, pais apresentaram versões diferentes dos fatos. Polícia Civil irá investigar o caso

publicado em 17/12/2018

A Polícia Civil irá investigar o caso (Foto: A Cidade)

Uma criança de seis anos levou uma facada ao tentar separar a briga entre os pais, na tarde deste domingo (16), no bairro São José, em Araçatuba (SP).

Segundo informações do boletim de ocorrência, o pai da criança disse que estava fazendo um churrasco em casa quando a ex-mulher teria chegado armada com uma faca e ameaçado a atual namorada dele.

Diante da situação, o homem interviu e a ex-mulher teria tentado atingi-lo com a faca, mas a criança entrou na frente e acabou ferida.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a ex-mulher apresentou outra versão dos fatos. Ela disse que estava falando com um vizinho quando o ex-marido chegou e tentou atingi-la com uma faca, mas a criança entrou na frente e acabou se ferindo.

A criança foi encaminhada ao pronto socorro da cidade, passou por atendimento médico e, depois, foi liberada. A Polícia Civil irá investigar o caso.