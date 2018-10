Encontro debaterá a Norma de segurança NR12, das 9h às 18h, no escritório regional da Associação Paulista de Supermercados

publicado em 23/10/2018

Nesta quarta-feira (24/10), a partir das 9h, a Associação Paulista de Supermercados – APAS promoverá em S. J. do Rio Preto o curso NR12. A Norma Regulamentadora nº 12 – NR 12 estabelece medidas de segurança e higiene do trabalho a serem adotadas na instalação, operação e manutenção de máquinas e equipamentos, visando à prevenção de acidentes do trabalho. O encontro será no escritório regional da entidade (rua Dr. Marcelo Richard Pontes, 370, sala 6 – Jd. Maracanã)

Com carga horária de 8 horas, encarregados, líderes de seção, supervisores, gerentes, área de manutenção e área de Segurança do Trabalho participarão de diversas atividades que abordarão a NR 12, a responsabilidade da empresa e do operário, além de debaterem sobre prevenção e manutenção, procedimentos de trabalho e segurança e importação de máquinas. A programação será das 9h às 18h e é voltada para associados.

“O nosso objetivo é conscientizar sobre a importância de programas de manutenção preventiva e aspectos de segurança no manuseio de máquinas e equipamentos”, destacou José Luis Sanches, presidente da APAS Rio Preto.

Ainda restam algumas vagas. Profissionais de estabelecimentos associados a APAS que desejam participar devem entrar em contato com o escritório regional da APAS Rio Preto, que atende pelo telefone (17) 3225-6177.

Escola APAS

O curso será promovido por meio da Escola APAS, que busca fortalecer o setor supermercadista na capacitação da mão de obra operacional e levar conhecimento e modernas técnicas de gestão aos associados do Estado de São Paulo. A iniciativa busca vencer os desafios do mercado e traz soluções em curto prazo, a partir de um plano de trabalho com foco em qualidade e agilidade nas informações, por meio da combinação de diversas modalidades de treinamentos para impulsionar a cultura de aprendizagem dentro da loja, disseminando informações e conhecimento.