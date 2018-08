Nova edição do evento que celebra a cultura cervejeira será nos dias 17 e 18 de agosto, com entrada gratuita, no Deck da Figueira do shopping

publicado em 13/08/2018

O melhor festival de cervejas artesanais de Rio Preto e região está de volta para sua 5ª edição. O Iguatemi Beer Fest acontece nos dias 17 e 18 de agosto, reunindo dezenas de estilos de cervejas das melhores cervejarias do Brasil, música e descontração. O evento traz um novo layout para esta edição, que acontece no Deck da Figueira do Iguatemi Rio Preto.

Serão cerca de 15 cervejarias participantes, entre elas Black Princess – que trará lançamentos de novos rótulos para o festival –, Saint Bier – uma das maiores cervejarias artesanais do Brasil –, Coruja, Barco, Suinga, Velvet e Vila Dionisio. As lojas de cervejas artesanais Don Tonel e Barba Birra, trarão para o evento marcas como Fullers, Everbrew e Vigvatten e Backer, Croma e Cigana, respectivamente.

Além dos chopes engatados nas torneiras e das cervejas especiais, o evento terá espaço de alimentação, com Outback Steakehouse, Texans Burguers e Melting Burgers, oferecendo aperitivos e hambúrgueres. A estrutura terá mais de 500 metros quadrados, contando ainda com espaço kids para quem for curtir com a família.

Para Flavia Lania, supervisora de marketing do Iguatemi Rio Preto, o evento entrou para o calendário dos clientes. “É um festival que realmente aproxima a cultura cervejeira do público, muito bem preparado para receber nossos clientes de toda a região com conforto e segurança, proporcionando mais uma atração de lazer e diversão no shopping”, destaca.

“A ideia é proporcionar mais integração do público cervejeiro da região com a cultura artesanal, trazendo mais de 30 rótulos de diversos estilos para que os participantes possam conhecer mais produtos e trocar experiências sobre as bebidas em um festival com música e diversão”, ressalta Willian Hernani, da Centennial, organizador do evento.

A entrada no festival é gratuita. Na sexta-feira, o Iguatemi Beer Fest vai das 18h às 22h, e no sábado, das 12h às 22h.





Atrações musicais

Além das melhores cervejas artesanais e dos food trucks, o Iguatemi Beer Fest traz ainda uma agenda de atrações musicais para os dois dias do evento.





Sexta- feira, 17 de agosto

18h – Zac Mônico

21h – Rock Page





Sábado, 18 de agosto

15h – Adriano Amêndola e Fernando Freitas

19h – Blues Custom

21h – Johnnie Rock





Para mais informações, acesse o site www.iguatemiriopreto.com.br e acompanhe as redes sociais do shopping.





Serviço:

Iguatemi Beer Fest

Datas e horários:

sexta-feira, 17 de agosto, das 18h às 22h

sábado, 18 de agosto, das 12h às 22h

Local: Deck da Figueira – Iguatemi Rio Preto