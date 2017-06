Quando chegou ao local para pegar o suposto cliente, vítima foi baleada e teve a moto levada

publicado em 24/06/2017

Um mototaxista foi morto a tiros na noite desta sexta-feira (23), durante uma corrida, em Olímpia (SP). O crime aconteceu na Vila Hípica e a vítima foi encontrada caída no chão com dois tiros no peito.

De acordo com a polícia, a principal suspeita é de latrocínio, já que a moto da vítima foi levada pelo suspeito. O mototaxista, de 27 anos, foi chamado para fazer uma corrida, mas quando chegou ao local foi baleado.