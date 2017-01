São opções para se refrescar neste calor que tem feito na região

publicado em 10/01/2017

A prainha de Adolfo (SP) recebe em média mil pessoas; turistas pagam para freqüentar o local

Da redação

Com as férias de início de ano, muita gente está aproveitando os lagos, piscinas e prainhas da região. Por isso, o A Cidade selecionou 11 prainhas para a população se refrescar neste calor e sol forte que tem feito na região nos últimos dias.

1 – Adolfo (Rio Tietê)

É um ambiente público para os moradores. Já os turistas pagam R$10 para entrar no local de moto e R$20 de carro. São 60 quiosques (R$20 a diária), lanchonete e banheiros. O local possui uma extensão de 150 km de areia e recebe em média mil pessoas. A prainha conta com um salva-vidas e nove seguranças.

2 – Altair (Rio Turvo e Grande)

O ambiente é público e aberto a toda a população gratuitamente. Possui uma extensão de 150 metros de areia e conta com quiosques e banheiros. Recebe em média 500 pessoas e não possui segurança.

3 – Buritama (Rio Tietê)

É um ambiente público para os moradores. Os turistas devem pagar R$5 para entrar no local de moto e R$10 de carro. O local possui 88 quiosques (R$15 a diária), lanchonete, banheiros e campos de futebol. Com 2 km de areia, a prainha recebe em média 5 mil pessoas e conta com um salva-vidas.

4 – Mendonça (Rio Tietê)

É um ambiente público para os moradores. Turistas pagam R$10 por moto e R$20 por carro. O local conta com quiosques (R$30 a diária), área de camping gratuito e lanchonete. Com 3 km de areia, a prainha recebe em média 5 mil pessoas e conta com dois salva-vidas.

5 – Ubarana (Rio Tietê)

É um ambiente público para os moradores. Turistas pagam R$5 para entrar no local de moto e R$15 para entrar de carro. O local possui 25 quiosques (R$25 a diária), lanchonete e banheiros. Com 2 km de areia, a prainha recebe 3 mil pessoas e conta com um salva-vidas e oito seguranças.

6 – Mira Estrela (Rio Grande)

Para se divertir na prainha de Mira Estrela é necessário pagar R$10 para entrar. O local conta com 18 chalés (com preços de R$50 a R$70), quiosques, área de camping e lanchonete. Com 1 km de extensão, a prainha recebe em média 2 mil pessoas e conta com um salva-vidas.

7 – Cardoso (Rio Turvo)

O acesso ao local é gratuito. A prainha conta com 32 quiosques e área de camping. Com 4 km de areia, ele recebe em média 4 mil pessoas e não conta com seguranças.

8 – Sales (Rio Tietê)

O ambiente é gratuito para moradores. Turistas pagam R$10 para entrar no local de moto e R$20 de carro. O local conta com 27 quiosques, lanchonete e banheiros. Com 8 km de areia, a prainha recebe em média 2 mil pessoas e conta com dois salva-vidas e seis seguranças.

9 – Santa Fé (Rio Paraná)

O local é gratuito e conta com 35 quiosques, área de camping, quadras de futebol e vôlei de areia. A prainha recebe em média 5 mil pessoas e conta com dois salva-vidas.

10 – Indiaporã (Rio Grande)

A prainha tem entrada grauita e conta com 40 quiosques (de R$20 e R$40 a diária), área de camping e 7 chalés (R$70). Com 5 km de areia, o local recebe em média 2 mil pessoas e conta com três salva-vidas.

11 – Pereira Barreto (Rio Tietê)

O ambiente é público para os moradores. Turistas pagam R$5 para entrar no local de moto e R$10 para entrar de carro. O local conta com 13 quiosques e 4 cantinas e banheiros. Com 180 m de areia, a prainha recebe em média 3 mil pessoas e não possui salva-vidas.