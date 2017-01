Vice-prefeito Manezinho e vereadores também tomaram posse para o mandato de 2017/ 2020

publicado em 02/01/2017

Adilson Segura e Manezinho (ao centro) com os vereadores empossados: John, Izaque, Fabiano, Hamilton, Hilário, Lucas, Rafael, Sérgio e Izaquiel

No último domingo, 1º de janeiro, durante sessão solene realizada na Câmara Municipal, que ficou completamente lotada, foram empossados, para o mandato de 2017 a 2020, o novo prefeito de Valentim Gentil, Adilson Jesus Perez Segura, e o vice-prefeito Manoel do Livramento Filho (Manezinho).

Também tomaram posse os vereadores: Lucas Roberto de Oliveira, Sérgio Ferreira Dias, Rafael Nixon Pereira Marques, Hilário Pedro Móvio, John Robson Ferreira Diogo, Izaque da Rocha Caldeira, Hamilton Carlos Junior, Fabiano dos Santos Pinheiro e Izaquiel Alves da Silva.

Logo após a solenidade de posse, os novos representantes do povo valentim-gentilense foram recebidos por servidores municipais e pela população no Paço Municipal, onde Adilson Segura e Manezinho receberam, simbolicamente, as chaves da Prefeitura.

Empossado para seu segundo mandato como prefeito de Valentim Gentil (foi também vereador por três legislaturas, sendo duas vezes presidente da Câmara), Adilson destacou para o grande público presente que, antes de qualquer decisão, será necessário tomar conhecimento da real situação financeira da Prefeitura, bem como dos veículos pertencentes à Frota Municipal.

O novo prefeito reafirmou compromisso de promover uma administração justa, responsável, moderna e transparente e de governar para todas as famílias valentim-gentilenses, colocando os interesses da cidade e da população em primeiro lugar.

Segura afirmou ainda que prefeito e vice são servidores municipais e, como tal, devem se dedicar de corpo e alma ao serviço público, inclusive nos horários de folga. Concluiu dizendo que, embora sejam poderes distintos e independentes, Executivo e Legislativo devem caminhar juntos, para o bem da população, e que os vereadores serão sempre consultados e terão papel fundamental na nova administração.





Câmara Municipal

Durante a cerimônia de posse, que foi presidida pelo vereador mais votado, Lucas Roberto de Oliveira, em uma demonstração de unidade, os vereadores elegeram, por unanimidade, a Mesa Diretora do Legislativo para o biênio 2017/2018, que ficou composta da seguinte forma:





Presidente – Rafael Nixon Pereira Marques

Vice-Presidente – Izaquiel Alves da Silva

1º Secretário – Sérgio Ferreira Dias