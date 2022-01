Confira a receita do dia

publicado em 17/01/2022

Ingredientes100 ml de leite integral2 tabletes do chocolate Kit Kat3 bolas de sorvete de chocolateModo de PreparoBata o leite, 2 bolas de sorvete e o chocolate kit Kat por 1 minuto. Em seguida, acrescente mais 1 bola de sorvete e dê um pulsar rápido no liquidificador para não ficar muito mole, deixando-o cremoso. Decore a taça de milk-shake com calda de chocolate, isto é, coloque a calda nas bordas do copo para escorrer por ele e "forrá-lo". Despeje o milk-shake no copo e acrescente uma fileira de kit kat por cima. Sirva em seguida.