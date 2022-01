Confira a receita do dia

publicado em 10/01/2022

(Foto: Fabiane Secomandi)

Ingredientes60 g de bacon cortado em cubos2 colheres de sopa de cebola picada¼ xícara de ameixas pretas (secas) picadas2 xícaras de chá de farinha de mandioca crua1 colher de sopa de salsinha picada (opcional)Sal e pimenta do reinoModo de PreparoCorte o bacon em cubos e coloque em uma panela, leve ao fogo e doure os cubos de bacon. Sem eliminar a gordura que se formou na panela, adicione a cebola e refogue até que fique bem macia. Adicione aos poucos a farinha de mandioca, misturando bem. Doure a farinha sem parar de mexer. Acrescente os pedaços de ameixa e a salsinha (opcional). Tempere com sal e pimenta do reino.