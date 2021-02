Confira a receita do dia

publicado em 06/02/2021

INGREDIENTES1 kg de peito de frango cortado em bifes1 sachê de extrato de tomate1 copo de requeijão1 lata de milho verde escorrida400 g de mussarelacheiro-verde e pimenta-do-reino a gosto2 colheres de manteigaMODO DE PREPAROTempere o peito de frango com cheiro verde, alho, pimenta-do-reino e sal a gosto e reserve. Em uma forma unte com 2 colheres de manteiga e coloque os bifes de peito de frango arrumadinhos por cima, coloque por cima o extrato de tomate e cubra com papel alumínio e leve ao forno pré-aquecido por 30 minutos. Em outro recipiente misture o requeijão com a lata de milho verde escorrida e reserve. Retire do forno o peito de frango e jogue por cima o requeijão com o milho verde já misturados, não precisa misturar, por cima coloque as mussarelas e leve ao forno até gratinar.*Tudo Gostoso