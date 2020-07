Saiba como preparar uma deliciosa Banana caramelada

publicado em 23/07/2020

Ingredientes

4 bananas

10 colheres de sopa de açúcar

1/2 xícara de chá de água

Raspas de limão

Modo de Preparo

Em uma frigideira grande leve ao fogo o açúcar. Deixe derreter e dourar bem, não muito, senão fica amargo. Coloque a água e deixe derreter os torrões que se formaram.

Coloque as bananas as raspas de limão e deixe semi tampada.