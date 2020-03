Saiba como preparar uma deliciosa Lasanha com sobras de churrasco

publicado em 05/03/2020

Ingredientes - Ingredientes para o molho500 gramas carne de churrasco3 latas tomate sem pele e sem semente2 dentes alho1 cebola roxa1/2 taça vinho tintopimenta dedo de moçaIngredientes - Lasanhamassa de lasanhaqueijoModo de Preparo - Modo de preparo do molhoRefogar o alho e a cebola junto com a pimenta. Acrescentar a carne e deixar cozinhar com o vinho por alguns minutos, para, então, colocar o tomate. Não é preciso adicionar sal, pois a carne já foi salgada no churrasco. Outros temperos e ervas, a gosto. Deixe cozinhar com a panela fechada por cerca de 40 minutos, até ficar bem encorpado. Então, está pronto.Modo de Preparo - Modo de preparo da lasanhaColoque um pouco do molho no fundo da travessa. Por cima, coloque a massa e então um pouco de queijo. Acima, outra camada de massa, o molho e o queijo. A dica da Lela é preencher todos os espaços com o queijo, mas continuar enxergando o molho que está embaixo, para o prato não ficar tão pesado. Coloque a lasanha no forno por cerca de 20 min e depois é só saborear!