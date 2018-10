Bolo de banana com nozes

publicado em 04/10/2018

Ingredientes:

– 2 ovos inteiros

– 3 colheres de chá de fermento químico em pó

– 1 colher de sopa de baunilha

– 1 xícara de chá de açúcar mascavo

– ½ xícara de chá de nozes picadas

– 4 bananas maduras e amassadas

– ½ xícara de chá de manteiga

– 2 xícaras de chá de farinha de trigo

– ½ colher de chá de sal.





Modo de preparo: