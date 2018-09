Brigadeiro de forno

publicado em 24/09/2018

Ingredientes

400 ml de leite

1 lata de leite condensado

1 xícara de chocolate granulado

1 colher (sopa) de manteiga

5 colheres (sopa) de chocolate em pó

2 colheres (sopa) de amido de milho

3 gemas

5 colheres (sopa) de achocolatado em pó

Modo de fazer

Comece colocando o leite condensado, o leite, o amido de milho, as gemas, a manteiga, chocolate em pó e o achocolatado em um liquidificador. Bata muito bem e despeje a mistura em uma forma untada com manteiga. Leve ao forno pré-aquecido a 180º C por 30 minutos. Retire do forno e salpique granulado por cima do brigadeiro ainda quente!