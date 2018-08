Caçarola italiana

publicado em 16/08/2018

Ingredientes

2 copos (americanos) de açúcar

2 copos (americanos) de leite

2 colheres (sopa) de manteiga sem sal

50 g de queijo parmesão ralado

5 colheres (sopa) de farinha de trigo

100 g de coco ralado

Modo de fazer

Preparar essa caçarola italiana não poderia ser mais fáci! Tudo que você precisa fazer é bater todos os ingredientes no liquidificador, deixando para acrescentar a farinha de trigo por último, sempre peneirando, viu? Ah, deixar para colocar o coco ralado com o liquidificador desligado também é uma ótima dica! Depois que tudo estiver bem misturado e homogêneo, despeje a massa em uma forma bem untada. Leve para assar em forno pré-aquecido a 230º C por 45 minutos. Esse doce fica bem macio mesmo, parecendo um pudim.