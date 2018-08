Rabada com agrião

publicado em 15/08/2018

Ingredientes

1 kg de rabada

3 tomates picados

1 cebola grande picada

3 dentes de alho amassados

1 pimenta vermelha picada

1 maço de agrião lavado

1 folha de louro

2 limões

1 dose de pinga

Sal a gosto

Modo de fazer

Limpar bem a rabada com o limão. Em uma panela de pressão refogar a rabada com a cebola, o alho e a pimenta até dourar. Coloque os tomates picados, o sal e a água para cozinhar. Deixe na pressão por 40 minutos. Depois de abrir a panela de pressão acrescente o louro e a pinga, deixe cozinhar mais uns 5 a 6 minutos em fogo médio. Quando tudo já estiver bem molinho coloque o agrião na panela e desligue o fogo. Fica gostoso servir com arroz branco e purê de batata.