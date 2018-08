Salada de maionese para churrasco

Ingredientes

3 ovos

500 g de maionese

1/2 lata de creme de leite

1 kg de batatas

3 cenouras

1 lata de milho em conserva

1 lata de ervilha em conserva

1 punhado de vagens

1 maçã cortada em cubinhos

Palmito cortadinho a gosto

1/2 maço de salsinha picadinha

1 cebola ralada

3 dentes de alho picadinhos

Suco de 1 limão

3 colheres (sopa) de azeite

1/2 pacote de queijo ralado

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de fazer

Comece cortando as batatas, as cenouras e as vagens em cubinhos, coloque-os em uma panela, cubra com água e leve para cozinhar em fogo baixo até ficarem al dente. Assim que estiverem cozidos, desligue o fogo, escorra a água e reserve os legumes, deixando-os esfriar. Em outra panela coloque os ovos e cozinhe. Em seguida, descasque-os e corte-os grosseiramente, reservando em seguida. Coloque a cebola, o alho, o azeite, o suco de limão, a salsinha, o sal e a pimenta-do-reino em um recipiente à parte e misture bem. Em seguida, adicione os legumes cozidos reservados, o milho, a ervilha, a maçã e o palmito e misture tudo delicadamente. Se achar necessário, corrija o sal. Por último, acrescente a maionese e o creme de leite e misture bem. Coloque a salada de maionese no refratário e finalize com queijo ralado ou até mesmo batata palha. Prontinho! Agora é só levar à geladeira até a hora de servir. Simples e gostoso assim!