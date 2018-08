Compota de frutas com creme

publicado em 08/08/2018

Compota de frutas:

1/2 xícara (chá) de uvas-passas brancas

1/2 xícara (chá) de açúcar demerara

2 maçãs em cubos

2 peras em cubos

suco de 1/2 limão

1 pau de canela

2 cravos

Creme:

400 ml de leite

1 caixa de leite condensado

1 caixa de creme de leite

1 colher (sopa) de amido de milho

3 gemas peneiradas

Modo de fazer

Compota: Em uma panela de fundo largo, coloque o açúcar demerara, as maçãs, as peras, as uvas-passas e o suco de 1/2 limão. Mexa bem com ajuda de uma espátula. Por último, acrescente o pau de canela e os cravos. Cozinhe até o açúcar derreter e caramelizar levemente. Quando estiver pronta, reserve para preparar o creme!

Creme: Na panela, coloque o leite condensado junto com o leite, o creme de leite, as gemas peneiradas e o amido de milho. Misture tudo muito bem com ajuda de um fouet. Cozinhe tudo em fogo baixo, mexendo sem parar, até engrossar e formar um creme homogêneo. Leve para a geladeira para esfriar por 20 minutos. Passado esse tempo, coloque uma porção de compota de frutas no fundo de uma taça e cubra com o creme. Sirva gelada!