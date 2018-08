Bolo de banana

publicado em 07/08/2018

Ingredientes

12 bananas

2 xícaras (chá) de açúcar

4 gemas

2 colheres de sopa de manteiga

4 claras em neve

1 xícara (chá) de leite

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher de fermento em pó

Modo de fazer

Bater as claras em neve e reservar. Bater as gemas com o açúcar. Acrescentar a manteiga, o leite e a farinha. Por último, acrescente as claras em neve e o fermento, misturando delicadamente. Untar uma forma, colocar a massa e cobrí-la com as bananas cortadas em rodelas. Assar em forno médio a 200°C pré-aquecido, por 30 a 40 minutos ou até dourar.