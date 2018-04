Confira a dica de receita desta terça-feira

publicado em 24/04/2018

Ingredientes

1 kg de batata

1 latinha de creme de leite

Sal a gosto

1 xícara de leite

2 colheres de sopa de manteiga

50 g de queijo ralado

1 colher de sopa de requeijão

Modo de fazer

Descasque as batatas e coloque em uma panela para cozinhar. Acrescente o sal. Quando você espetar as batatas com uma faca e esta entrar facilmente, sua batata está cozida. Escorra-as, esprema na panela, acrescente o leite a manteiga e misture bem, coloque no fogo médio, mexendo coloque o creme de leite e o requeijão, o toque final será o queijo ralado. Esse purê fica macio e gostoso, acompanha muito bem carnes e frango.