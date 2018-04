Julieta Pires de Mattos Oliveira

publicado em 17/04/2018

Ingredientes

3 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 xícara (chá) de açúcar

3 colheres (sopa) de margarina

1 gema

1 colher (sopa) de gordura vegetal

Modo de fazer

Amasse todos os ingredientes e faça as bolachinhas. Asse em forno pré-aquecido a 180 ºC por 15 minutos. Recheie com goiabada ou doce de leite e passe no açúcar.