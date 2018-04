Julieta Pires de Mattos Oliveira

publicado em 18/04/2018

Ingredientes

3 xícaras de arroz cozido

1 lata de seleta de legumes (milho, ervilha, batata, cenoura etc)

1 peito de frango cozido e desfiado

2 tomates picados em cubos

1 cebola média picada em rodelas

1 copo de requeijão

1/2 xícara de batata palha

1/2 xícara de queijo mussarela ralado

2 colheres (sopa) de molho de tomate

1 colher (sopa) de óleo

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de fazer